Росія заблокувала понад 50 суден з українським зерном, – Боррель

У Москві ухвалили рішення, яке вкотре засвідчує, що Росія – це терористична держава. Власне, Кремль знову почав блокувати "зернові угоди". Це підтвердили в Європейському Союзі.

У понеділок, 17 квітня Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель прокоментував ситуацію з українським зерном. За його словами, Росія заблокувала близько 50 суден в Чорному морі з агропродукцією.

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"Наслідки війни впливають на всіх нас"

Як зазначив Боррель, Європа спрямовуватиме свої зусилля задля того, аби ініціатива з можливістю експорту українського зерна діяла й надалі. Власне, завдяки їй уже вдалось вивезти з нашої держави близько 25 мільярдів тонн продукції та доправити до тих країн, які цього потребують.

Наслідки війни впливають на всіх нас. Росія знову блокує 50 суден із зерном у Чорному морі, що є терміново необхідним. ЄС підтримує ООН зусилля та продовжуватиме сприяти експорту через шляхи солідарності ЄС, які принесли світу 25 мільярдів тонн зерна,

– йдеться в заяві.

"Зерновий коридор" має працювати

Днями у Міністерстві розвитку громад повідомили, що угоди стосовно експорту українського зерна під загрозою зриву. У джерелі мовиться про те, що уже вдруге за квітень ворожа держава блокує судна з агропродукцією.

Звісно, Київ намагатиметься робити усе, аби розв'язати це питання. Зокрема, 18 квітня до Туреччини має прибути віцепрем'єр України Олександр Кубраков, де під час перемовин порушить це питання.

Водночас пані посол США в Україні Бріджит Брінк переконана, що Росія має намір такими діями завдати удару по українській економіці та сповільнити експорт продовольства. За її словами, Москва має перестати блокувати "зернові угоди", оскільки українська продукція для певних країн є життєво важливою.