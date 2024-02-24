У день початку повномасштабної війни: польські фермери знову висипали українське зерно
Джерело:Міністерство відновлення України
У Польщі на залізничній станції "Дорогуськ" знову розсипали українську сільгосппродукцію з вагона потягу. Така ситуація відбувається вже втретє.
Раніше, 20 лютого, польські фермери біля пункту пропуску "Медика – Шегині" посилили протест. Так, вони перекрили залізницю та розсипали зерно з вантажного вагона на колії.
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Знову пошкодили українську агропродукцію
У день другої річниці повномасштабного російського військового вторгнення в Україну, сьогодні, 24 лютого, невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами. Це сталося приблизно о 9 ранку. Про це повідомили в Міністерстві відновлення України.
Там підкреслили, що це вже втретє пошкодили українську агропродукцію на польській залізничній станції "Дорогуськ".
У міністерстві відновлення зазначили, що таке системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії.
Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію,
– прокоментував ситуацію міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
За даними міністерства, "Укрзалізниця" вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі.
Не перший випадок висипання української агропродукції
- Відомо, що 11 лютого перед Дорогуськом польські фермери пошкодили декілька українських фур та висипали з них зерно. Учасники блокади підійшли з болгарками й порізали ними замки та відсіки. Очевидці зазначили, що "з кожного самохода, як мінімум, висипалось десь напевно по тонни три точно".
- Знову ситуація повторилася 20 лютого. Тоді польські аграрії перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика – Шегині" та знову висипали українське зерно з вантажного вагона.
- Вчора, 23 лютого, невідомі відкрили три українські зерновози з ріпаком на залізничній станції "Дорогуськ" у Польщі. Внаслідок цих дій сільгосппродукція висипалася на землю.