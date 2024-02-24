У день початку повномасштабної війни: польські фермери знову висипали українське зерно

У Польщі на залізничній станції "Дорогуськ" знову розсипали українську сільгосппродукцію з вагона потягу. Така ситуація відбувається вже втретє.

Раніше, 20 лютого, польські фермери біля пункту пропуску "Медика – Шегині" посилили протест. Так, вони перекрили залізницю та розсипали зерно з вантажного вагона на колії.

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Знову пошкодили українську агропродукцію

У день другої річниці повномасштабного російського військового вторгнення в Україну, сьогодні, 24 лютого, невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами. Це сталося приблизно о 9 ранку. Про це повідомили в Міністерстві відновлення України.

Там підкреслили, що це вже втретє пошкодили українську агропродукцію на польській залізничній станції "Дорогуськ".

У міністерстві відновлення зазначили, що таке системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії.

Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію,

– прокоментував ситуацію міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За даними міністерства, "Укрзалізниця" вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі.

Не перший випадок висипання української агропродукції