Українські артилеристи знищили польовий склад боєприпасів росіян на Луганщині

11 квітня 2022 , 17:22

Джерело:

57 ОМБр імені кошового отамана Костя Гордієнка

Майстерні воїни ЗСУ завдали російським окупантам нових втрат. Постраждав склад боєприпасів росіян у Луганській області.

На Луганщині тримають активні бої проти російських окупантів. Наші воїни тримають оборону та нищать ворога. 

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Знищення складу боєприпасів

Артилеристи ЗСУ поцілили у склад боєприпасів ворога на Луганщині. Влучного удару ворогу завдала 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Відео знищення польового складу боєприпасів росіян: 

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Автор: Ярослав Сиваківський