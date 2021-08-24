Українські автомобілісти влаштували флешмоб-привітання з Днем Незалежності: красиве відео
Джерело:телеграм "Водії України"
Українські водії долучилися до урочистостей з нагоди 30-річчя Незалежності. У мережі вони поділилися епічним відео, відзнятим у різних куточках країни.
З автомобілів склали цифру 30, а також – тризуб. Атмосфери додали жовто-блакитні фаєри та повітряні кульки.
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Україно, зі святом тебе. Саме в цей день, 30 років тому, наша Україна стала незалежною,
– мовиться у повідомленні.
"Водії України" наголосили, що "неважливо якою мовою ми говоримо, а важливо, які традиції шануємо і яку країну вважаємо своєю батьківщиною". Для кожного українця День Незалежності – пам'ятний день.
"Це день, коли мрія про вільну, незалежну країну стала реальністю", – наголосили "Водії України".
Українські автомобілісти влаштували флешмоб-привітання: дивіться відео
Як в Україні святкують День Незалежності
- В Україні 24 серпня відзначають 30-річчя Незалежності України. Урочистості відбуваються у столиці та інших містах країни.
- Участь у масштабному параді у Києві взяли понад 5 тисяч українських військових. Окрім того, до урочистого заходу залучили близько 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.
- У небо над Хрещатиком піднявся навіть легендарний літак Ан-225 "Мрія".
- До Верховної Ради урочисто внесли державний прапор України. Цю місію виконали переможці конкурсу "Незалежність моєї країни" та діти з прифронтових населених пунктів Донбасу.