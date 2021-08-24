Українські автомобілісти влаштували флешмоб-привітання з Днем Незалежності: красиве відео

Українські водії долучилися до урочистостей з нагоди 30-річчя Незалежності. У мережі вони поділилися епічним відео, відзнятим у різних куточках країни.

З автомобілів склали цифру 30, а також – тризуб. Атмосфери додали жовто-блакитні фаєри та повітряні кульки.

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Україно, зі святом тебе. Саме в цей день, 30 років тому, наша Україна стала незалежною,

– мовиться у повідомленні.

"Водії України" наголосили, що "неважливо якою мовою ми говоримо, а важливо, які традиції шануємо і яку країну вважаємо своєю батьківщиною". Для кожного українця День Незалежності – пам'ятний день.

"Це день, коли мрія про вільну, незалежну країну стала реальністю", – наголосили "Водії України".

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