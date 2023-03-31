Це врятує життя наших героїв: в Україні спростили ввезення комплектуючих для безпілотників
Джерело:Михайло Федоров
Українським виробникам безпілотників суттєво спростили життя. Відтепер значно полегшена процедура ввезення комплектуючих для створення дронів.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, відбувся "ще один важливий крок для розвитку українського ринку БпЛА".
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Дрони швидше потраплятимуть на фронт
Федоров зауважив, що постанову схвалив Уряд 30 березня. Над спрощенням процедури, за словами міністра, працювали Мінекономіки та Мінцифри за "максимальної підтримки" СБУ.
Тепер виробникам дронів не треба буде отримувати на це висновок від Служби безпеки,
– наголосив він.
Раніше процедура була складнішою. Потрібно було очікувати на висновок від СБУ, що забирало у виробників БпЛА до 15 днів. Та й сама експертиза затягувала процес ввезення на територію України комплектуючих для безпілотників.
До прикладу, мовиться про GPS-модулі або термальні камери. Крім того, процедура спрощення може пришвидшити ввезення, збирання та доставку цих комплектуючих на фронт.
"Продовжуємо працювати над ліквідацією інших блокерів. Вносимо зміни до Митного та Податкових кодексів. Щоб імпортери БпЛА не сплачували ввізне мито та ПДВ за дрони та комплектуючі на час воєнного стану", – додав міністр.
За його словами, усе це дасть можливість зробити українське військо технологічнішим. Це дозволить як зберегти життя нашим захисникам, так і наблизити перемогу України.
Україна завершує формування армії дронів
- Про це також напередодні повідомив Михайло Федоров. За його словами, в Україні формуються перші у світі роти ударних дронів. Причому три з них уже повністю готові брати участь у війні проти Росії.
- Про три ударні роти безпілотників стало відомо 28 березня. За словами Федорова, вони повністю укомплектовані, мають пікапи, ударні коптери, а також засоби супутникового зв'язку Starlink.
- Пікапи у цьому випадку будуть потрібними для рейдів мобільних груп до тилу російських загарбників. Також з їхньою допомогою доставлятимуть вантажі й евакуйовуватимуть поранених. Що стосується Starlink, то вони гарантуватимуть безперебійний зв'язок на полі бою.