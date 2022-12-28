"Шахідам" обрізатимуть крила: Україна почала розробку новітніх безпілотників

Україна почала розробку новітніх безпілотників, які уражатимуть російські дрони-камікадзе іранського виробництва. Про це іноземним журналістам розповів Міністр цифрової трансформації.

Під час кожної масованої атаки російські окупанти випускають десятки безпілотників по Україні, сподіваючись знищити нашу критичну інфраструктуру, однак ЗСУ успішно ліквідовують ворожі повітряні цілі. Зі слів міністра Федорова зрозуміло: скоро українська армію буде мати високотехнологічну зброю вітчизняного виробництва, яка допоможе уражати всі дрони окупантів.

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Що відомо про ударні БПЛА

Як зазначив Федоров, повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало першою великою війною в епоху Інтернету. Командування Збройних Сил, вочевидь, це розуміє, тому й наша країна взялася розробляти новітні бойові безпілотники класу "повітря – повітря", які атакуватимуть ворожі дрони. Також очільник міністерства згадав, що Україна закупила близько 1400 розвідувальних БПЛА.

Наступний етап, коли ми більш-менш забезпечені розвідувальними безпілотниками, — це ударні безпілотники. Це як вибухові дрони, так і дрони, які літають на відстань від трьох до 10 кілометрів і вражають цілі,

– сказав Федоров.

Зауважмо, міністр сказав, що українські військові проводитимуть більше місій з ударними безпілотниками в майбутньому, але не розкрив усіх подробиць. Хоча констатував: у будь-якому разі це буде наступний крок у розвитку вітчизняних технологій і наголосив, що у недалекому майбутньому розробку вже використовуватимуть ЗСУ.

Вже зараз можу сказати, що в лютому – березні ситуація з безпілотниками кардинально зміниться,

– підкреслив він.

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Окупанти кажуть, що українські дрони вже атакують їхні авіабази

До цієї теми слід згадати, що днями на російський аеродром "Енгельс" знову завітала "бавовна". Загарбники стверджують: це робота українських БПЛА. Як слушно зазначив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, кількість таких "ексцесів" у майбутньому лише зростатиме.

Самі окупанти це прекрасно розуміють, тому уже починають ховати свої бойові літаки, як повідомляв секретар РНБО Данілов.