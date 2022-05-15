Українські бійці ліквідували на Запоріжжі 56 окупантів і понад 20 одиниць техніки
Російські окупанти не припиняють обстріл підрозділів ЗСУ та нищення цивільної інфраструктури на Запоріжжі. Водночас наші війська гідно протистоять ворогу, завдаючи йому втрат.
ЗСУ продовжують нищити окупантів на Запоріжжі
Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування російської агресії. Вони надають адекватну відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку.
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Так, протягом минулої доби було знищено:
- особового складу – 56 осіб, 18 поранено;
- бойових броньованих машин – 8 одиниць;
- автомобільної техніки – 10 одиниць;
- мінометів – 4 одиниці;
- БПЛА – 1 одиниця.
Крім того, Сили оборони Запорізького краю зазначили, що у регіоні, зокрема в тимчасово зайнятих агресором містах та селах, активно розвивається Рух опору. Підрозділи Запорізької окремої бригади територіальної оборони продовжують виконувати поставлені завдання – ведуть оборонні дії, завдаючи втрат противнику по всій довжині лінії фронту в зоні відповідальності.Важливо: тимчасово непідконтрольними територіями області залишаються населені пункти: Бердянського, Мелітопольського, Василівського та Пологівського районів (окрім міста Оріхів та міста Гуляйполе).
Водночас у відомстві наголошують, що наразі триває відправка гуманітарних вантажів на окуповані території області. Військова адміністрація збирає списки потреб та згідно з ними відправляє гуманітарні вантажі, щоб забезпечити жителів районів необхідним.
Яка зараз ситуація на Запоріжжі: останні новини
- Зранку 11 травня силам ППО біля Запоріжжя вдалося знешкодити ворожу ракету. Вона розірвалася над інфраструктурним об'єктом. Внаслідок цього він зазнав чималих руйнувань. На щастя, минулося без жертв.
- У той же день у Запорізькій ОВА розповіли і про здобутки наших військових. Так, підрозділи Запорізької бригади ТрО змогли просунутися вперед. Ба більше, вони ще й закріпилися на нових позиціях, вибивши ворога.
- Тим часом з артилерії російські військові розстріляли житлові квартали селища міського типу Комишуваха.
- Пізніше місцева влада ухвалила рішення про продовження комендантської години в Оріхові. Вона розпочнеться 13 травня о 18:00 та триватиме до 06:00 16 травня.
- Зараз окупанти почали глушити мобільний зв'язок для місцевих жителів на Запоріжжі. Ймовірно, підтягують підкріплення і не хочуть, щоб про це дізналися ЗСУ.
До речі – росіяни будуть шоковані від місця удару, який завдадуть ЗСУ: дивіться відео