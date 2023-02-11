"Пташка доліталась": українські бійці під Бахмутом збили літак окупантів

Українські військові під Бахмутом стримують окупантів, які атакують всіма можливими засобами. Так, наші прикордонники приземлили черговий штурмовик росіян.

Штурмовик окупантів знищив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу. Прикордонники інформують, що, ймовірно, було збито Су-25.

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Прикордонники збили вже другий штурмовик

Від влучання ракети "пташка" задимілась й почала знижуватися. Літак розбився, катапультування пілота наші захисники не побачили,

– йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначають, що впродовж тижня це вже другий підтверджений реактивник, який знищили прикордонники.

Як прикордонники збили російський літак: відео

Скільки літаків вже втратила Росія

Зранку 11 лютого в Генштабі ЗСУ оновили дані щодо втрат російських окупантів у війні проти України. Станом на 353 день війни в Україні вже знищено 295 російських літаків і 280 гелікоптерів.

Зазначимо, що на початку лютого військовослужбовці Національної гвардії України також знищили російський штурмовик Су-25. Наші воїни збили винищувач у районі Бахмута.

Росія використовує штурмовики при знищенні наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях і населених пунктах.

Яка ситуація під Бахмутом