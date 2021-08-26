Українські богатирі встановили світовий рекорд з перетягування "Мрії": вражаюче відео
Джерело:24 канал
8 українських атлетів 26 серпня встановили рекорд з перетягування найбільшого у світі вантажного літака Ан-225 "Мрія". Рекорд присвятили 30-літтю Незалежності України та 75-річчю ДП "Антонов".
Рекорд встановлювали на аеродромі "Антонов" у селищі Гостомель Київської області. Богатирі перетягували літак з паливом вагою 330 тонн.
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Спортсменам вдалося перетягнути Ан-225 на 4 метри 30 сантиметрів за 1 хвилину та 13 секунд. До речі, напередодні богатирі здійснили 7 тренувань. Найбільше вони протягнули літак на 10 сантиметрів, тому рекорд 26 серпня став для них справжньою несподіванкою.
Я вражений. Не завжди вдається одразу рушити використовуючи двигуни. Доводиться додавати досить відчутну тягу. Хлопці виявилися значно сильнішими, ніж наші двигуни,
– сказав капітан "Мрії" Дмитро Антонов.
Хто встановлював рекорд
- Сергій Конюшок,
- Олександр Лашин,
- Богдан Ксенчук,
- Денис Дубровський,
- Сергій Пономарьов,
- Володимир Рекша,
- Денис Бережник,
- Віталій Герасимов.
Українські богатирі перетягують літак "Мрія" / Скриншот 24 каналу
Тренував спортсменів відомий силач Василь Вірастюк.
Момент перетягування найбільшого вантажного літака у світі: відео
Дивіться відео зі встановлення рекорду:
Що відомо про Ан-225 "Мрія"Вперше найважчий та найпотужніший літак у світі піднявся у небо 21 грудня 1988 року. Розробляли його впродовж 3 з половиною років. Розмір крил Ан-225 сягає майже 90 метрів, а на борт судно може взяти 250 тонн вантажу. Міжнародна федерація повітроплавання у 2004 році внесла "Мрію" до Книги рекордів Гіннеса. Загалом літак встановив понад 240 світових рекордів.
У 2010 році рекорд з перетягування Ан-225 встановили 10 силачів, серед яких був Василь Вірастюк.
Джерело: 24 канал