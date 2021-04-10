Українські десантники провели навчання на морському узбережжі: фото

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Підрозділи 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ провели навчання на морському узбережжі. Підрозділи тренували протидію умовному морському десанту противника.

Джерело:

Фейсбук Міністерства оборони України

До навчань залучили також екіпажі бойових вертольотів армійської авіації. Вони забезпечили вогневу підтримку десантників.

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До навчання долучили армійську авіацію

Також бригада відпрацювала заходи з евакуації умовно поранених.

Підготовленість особового складу є визначним фактором, що визначає боєздатність підрозділу,
– зазначили у повідомленні Міноборони.

Одним основних завдань у Міноборони назвали вміння застосувати управління підрозділами у взаємодії з військовими країн-членів НАТО.

Українські військові братимуть участь у навчаннях НАТО

Зазначимо, що раніше у військовому відомстві наголосили, що у 2021 році запланували цілу низку навчань разом з військовими НАТО. Співпраця відбуватиметься у рамках відпрацювання заходів "Колективної оборони".

Перелік навчань, до яких залучать українських військових:

  • Steadfast Cobalt,
  • Ramstein Apex,
  • Ramstein Ambition,
  • Steadfast Defender,
  • Noble Bonus,
  • Steadfast Jupiter,
  • Steadfast Leda.
Цікаво! На початку квітня ЗСУ біля узбережжя окупованого Криму вчились облаштовувати мінно-вибухові загородження. Це може допомогти протидіяти висадці морського десанту противника з кораблів та знищити його.