Українські десантники провели навчання на морському узбережжі: фото

Підрозділи 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ провели навчання на морському узбережжі. Підрозділи тренували протидію умовному морському десанту противника.

До навчань залучили також екіпажі бойових вертольотів армійської авіації. Вони забезпечили вогневу підтримку десантників.

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До навчання долучили армійську авіацію

Також бригада відпрацювала заходи з евакуації умовно поранених.

Підготовленість особового складу є визначним фактором, що визначає боєздатність підрозділу,

– зазначили у повідомленні Міноборони.

Одним основних завдань у Міноборони назвали вміння застосувати управління підрозділами у взаємодії з військовими країн-членів НАТО.

Українські військові братимуть участь у навчаннях НАТО

Зазначимо, що раніше у військовому відомстві наголосили, що у 2021 році запланували цілу низку навчань разом з військовими НАТО. Співпраця відбуватиметься у рамках відпрацювання заходів "Колективної оборони".

Перелік навчань, до яких залучать українських військових:

Steadfast Cobalt,

Ramstein Apex,

Ramstein Ambition,

Steadfast Defender,

Noble Bonus,

Steadfast Jupiter,

Steadfast Leda.