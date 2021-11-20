Українські десантники вчаться знищувати ворожі позиції: ефектні фото та відео

На полігоні біля Житомира тривають масштабні військові навчання. Армійці відпрацьовують наступ за допомогою десантування людей та важкої техніки.

Всього до навчань залучили близько 300 військових. Це десантники, артилеристи та авіатори. Головне завдання таких тренувань – налагодити взаємодію різних підрозділів, які під час бойових дій воюватимуть пліч-о-пліч.

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"Є певні складнощі в організації взаємодії, коли підрозділи із різних структур. На цьому етапі бачимо взаємодію всіх елементів бойових порядків, а також всіх елементів авіації у повному складі", – розповів керівник навчань Олег Валяс.



До навчань залучили 300 військових / Скриншот з відео 24 каналу



Військові відпрацьовують наступ за допомогою десантування людей / Скриншот з відео 24 каналу

Операція розрахована до хвилини

Авіаудар із бойових літаків та гвинтокрилів – перша фаза наступу на позиції умовного ворога. За легендою, десантники мали знищити ворожі позиції та захопити територію. Наступ проводили і з землі, і з неба.



Відпрацьовують наступ за допомогою десантування важкої техніки / Скриншот з відео 24 каналу

Кожна частина операції розрахована до хвилини. Військові розповіли журналістам, що під час штурму позицій ворога вкрай важливою є підтримка авіації та артилерії, які своїм вогнем знищують оборону та укріплення противника.

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Інші відпрацювання десантників

Ці навчання лише частина масштабних тренувань, які проводять десантники. Протягом тижня на полігоні вони відпрацьовують ще ряд елементів військової підготовки:

стрільбу з різних видів озброєння;

перекидання техніки для наступу;

ведення бою на відкритій місцевості.



Головне завдання тренувань – налагодити взаємодію різних підрозділів / Скриншот з відео 24 каналу

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