Українські діти – воєнні цілі Росії: Зеленський показав кадри рятувальної операції в Одесі

Уже понад добу триває рятувальна операція на місці влучання російського "Шахеда" в Одесі. Володимир Зеленський показав відповідні кадри. Наголосив, що воєнними цілями бійців Путіна вкотре стали українські діти.

Президент зазначив, що наразі вже відомо про 10 загиблих. Троє з них діти, передає 24 Канал.

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Під завалами ще можуть перебувати діти

оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Український лідер розповів, що рятувальна операція на місці влучання російського "Шахеда" триває. Працюють рятувальники, поліцейські, комунальники. Загалом 215 людей. Президент зазначив, що вдячний кожному волонтеру, який допомагає.

На цей час відомо про десятьох загиблих, із них троє дітей: Марк, якому ще не виповнилося навіть трьох років, Єлизавета, вісім місяців, і Тимофій, чотири місяці. Українські діти – воєнні цілі Росії. Ось із ким воюють ці нелюди. Мої співчуття всім рідним, близьким,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Додав, що всім постраждалим надається необхідна допомога. 5 людей вдалося врятувати.

"Відомо, що під завалами ще можуть перебувати діти. Роботи з пошуку триватимуть, поки не буде з'ясована доля всіх, хто був у будинку", – наголосив глава нашої держави.

Зеленський подякував усім, хто бере участь у рятувальній операції, хто підтримує людей, допомагає пораненим. А також кожному й кожній, хто знищує окупантів, російську техніку та логістику.

Кожна російська втрата на фронті – це відповідь нашої держави на російський терор. Світ має реагувати на кожен прояв російського зла й давати відсіч діям Росії. Кожен проігнорований світом російський терористичний акт дозволяє і далі вбивати. Ми маємо перемогти в цій війні. Лише українська сила зможе забезпечити українцям нормальне життя,

– підкреслив президент.

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Зауважимо, що о 09:38 3 березня очільник ОВА повідомив, що поруч з тілом загиблої жінки знайшли ще одне немовля. Олег Кіпер писав, що, попередньо, дитині немає й року.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять.