Атака на завод "Шахедів" у Татарстані: військовий аналітик зауважив цікаву деталь

Україна 23 квітня 2025 року атакувала завод з виробництва ударних БпЛА у Татарстані. Російська протиповітряна оборона, попри старання ворога, спрацювала не дуже надійно. Українська зброя атакувала військовий об'єкт Росії, який розташований на відстані понад 1000 кілометрів від України.

Військовий аналітик Ян Матвєєв розповів 24 Каналу, що завод, який зазнав атаки у Татарстані є дуже важливим для окупантів, адже там здійснювались фінальні етапи виготовлення дронів. Будь-яке пошкодження перериває динамічний цикл виготовлення зброї.

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Про цікаву деталь атаки

Ян Матвєєв зауважив, що удари по таких великих заводах як у Татарстані приносять результати, однак не настільки великі, як би хотілось.

Проте він зазначив цікавий момент щодо дронів, які атакували Алабугу. Вони фактично ухилялися від зенітних ракет,

– сказав він.

Безпілотники, які були перероблені із легкомоторних літаків, здійснити певні маневри. Є кадри, де російська ракета, яка мала збивати один із дронів не попала по ньому.

Військовий аналітик пояснив, що раніше такі безпілотники атакували по заздалегідь визначених координатах, але цього разу виглядає, ніби українськими дронами керували у режимі реального часу. Там, ймовірно, є камери й той, хто керує, може здійснювати маневри залежно від ситуації.

Це підвищує живучість таких дронів та частково пояснює, чому вони стали більш точними,

– додав він.

До слова, Головне управління розвідки України підтвердило удари по заводах у Татарстані, зокрема по підприємству зі збирання дронів-камікадзе "Шахед". За словами представника ГУР Андрія Юсова, під час атаки не використовувалась іноземна зброя. У результаті завдано суттєвих пошкоджень інфраструктурі заводу "Алабуга", де налагоджено виробництво "Герань-2".