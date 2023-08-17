Проблеми Росії у Чорному морі зростатимуть, – Мусієнко про застосування українських дронів

Українські надводні дрони вдало себе зарекомендували у водах Чорного моря. Про це свідчить атака на Кримський міст 17 липня саме із застосуванням морських безпілотників.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко поділився думками з 24 Каналом, що росіяни починають боятися українських дронів. Подекуди ховають кораблі у Севастопольській бухті, а це означає – сутички у водах Чорного моря тільки набирають обертів.

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Росія починає боятися дронів

Україна показово бере під контроль ситуацію у Чорному морі. Служба безпеки України, Головне управління розвідки, Військово-морські Сили та інші підрозділи показали на скільки ефективними можуть бути українські повітряні та морські дрони. Така конкуренція між структурами досить продуктивна, адже російських кораблів та військових об'єктів вистачить на всіх.

Змагання за те, хто потопить більше російських кораблів, гадаю, можемо вітати. Це дуже добре. Я до цього позитивно ставлюся. Ми бачимо, що не один проєкт або ж дрон зав'язаний на якесь одне чи два відомства, їх більше. Тут можна побажати лише успіхів у цьому змаганні, щоб вони були рішучими й не відступали від мети, – додав військовий експерт.

У Росії присутня тотальна перевага у Чорному морі з погляду морських засобів – суден та човнів. Лише понад 70 кораблів Чорноморського флоту Росії ховаються у Севастопольській бухті. Попри це, українські дрони показують, хто у водах господар. Серйозна боротьба лише починається.

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"Деякі кораблі росіяни виводять, але роблять це максимально обережно. Тобто вже видно, що вони бояться цих надводних дронів. Я думаю, що з розвитком, частотою застосування та масштабуванням їхнього виробництва – проблеми Росії у Чорному зростатимуть", – мовив Олександр Мусієнко.

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