Дрони атакували військову частину в Мордовії, де розміщено РЛС "Контейнер", – ЗМІ

Українські безпілотники вперше долетіли до Мордовії в Росії. Повідомляється, що вони атакували військову частину в Ковилкіно.

Атаку було здійснено вдень 11 квітня. Тоді голова Мордовії Артем Здунов заявив про знищення двох безпілотників. Він також заявив, що постраждалих нібито немає.

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Що відомо про атаку в Мордовії

Телеграм-канал ASTRA повідомив, що обидва дрони було збито саме над військовою частиною 84680 загоризонтного виявлення повітряних цілей у Ковилкіно. Цю інформацію підтвердив і голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, зазначивши, що було атаковано 590-й окремий радіотехнічний вузол.

У військовій частині 84680 стоїть радіолокаційна загоризонтна станція 29Б6 "Контейнер". Дальність виявлення цілей цією РЛС – близько 3000 кілометрів, а висота – понад 100 кілометрів.

За даними телеграм-каналу, пошкоджено будівлю, де раніше розташовувався командний пункт.

Позиція з передавачем встановлена поблизу міста Городець, Нижньогородська область. Приймальна антена і основна частина електроніки радара перебували як раз у Ковилкіно,

– сказав Братчук.

Дрон пролетів понад 600 кілометрів: показуємо на карті

Варто зазначити, що від крайньої точки українського кордону до Ковилкіно по прямій – більше ніж 600 кілометрів.

Попередні вибухи в Росії:

12 квітня у російському Бєлгороді безпілотник врізався в адміністративну будівлю "Газпрому".

Також уночі 12 квітня безпілотники атакували Новошахтинськ, що в Ростовській області Росії. Наслідки наразі невідомі, однак за місяць перед цим, 13 березня, після атаки безпілотників Новошахтинський завод нафтопродуктів призупинив роботу. Цей НПЗ займався постачаннями для окупаційної армії.



