Українські дрони атакували аеродроми та НПЗ у Краснодарському краю Росії і окупованому Криму
- Українські дрони завдали ударів по стратегічних об’єктах у Краснодарському краї та Криму, зокрема, Туапсинський НПЗ.
- Туапсинський НПЗ обробляє 12 мільйонів тонн нафти на рік, з яких понад 90% йде на експорт, та зафіксовано щонайменше 40 вибухів навколо заводу.
- Під удар потрапили аеродроми "Саки" і "Кача", а також інфраструктура заводу була пошкоджена.
Українські дрони у ніч на 26 лютого 2025 року завдали ударів по низці стратегічних об’єктів російських загарбників у Краснодарському краї Росії та на тимчасово окупованій території Криму. Серед цілей Туапсинський НПЗ.
Під ударом опинилися зокрема аеродроми "Саки" і "Кача". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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Що відомо про атаку дронів по об'єктах Росії
Під удар українських дронів потрапили аеродроми "Саки" і "Кача", а також Туапсинський нафтопереробний завод.
У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу,
– зазначили у Генштабі.
Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 мільйонів тонн на рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів постачають на експорт. Також підприємство активно залучене у забезпеченні російської окупаційної армії, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, Росія повідомила про нічну атаку дронів на морський порт Туапсе в Краснодарському краї – важливий нафтовий і логістичний хаб на Чорному морі. У регіоні під час нічної атаки чули щонайменше 40 вибухів, там збили буцімто 83 українських БпЛА.