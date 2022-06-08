Українські газ та вугілля не продаватимуть за кордон, – Зеленський про підготовку до зими
8 червня 2022 , 00:07Читать новость на русском
Цьогорічна зима буде найважчою за усі роки незалежності України. Утім, держава робить усе можливо, щоб попри війну громадяни відчули, що держава дбає про їхній комфорт.
Про це у нічному зверненні до українців повідомив президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. За його словами, сьогоднішня доба відзначилася великою кількістю політичних та дипломатичних активностей. Зокрема, уряд утворив штаб, який готуватиме країну до наступного опалювального сезону.
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Дивіться нічне звернення Зеленського за 7 червня