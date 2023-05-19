Росія втратила "око мордора": українські герої потужно відпрацювали на Донеччині

Російські окупанти на Донеччині знищили ще одне "око мордора". ҐУкраїнські герої потужно вдарили по російському комплексу спостереження "Муром-П".

Українські герої завдають ворогу колосальних втрат. Цього разу країна-терористка втратила "око мордора".

Зверніть увагу Ще 500 окупантів отримають пірамідки від Кобзона: колосальні втрати ворога станом на 18 травня

Воїни 59 ОМБР професійно відпрацювали дроном-камікадзе "Пегас" по російському комплексу спостереження "Муром-П". Він допомагав окупантам 24/7 слідкувати за територією та переміщеннями наших військ. Тепер це в минулому,

– мовиться у повідомленні.

Українські герої знищили "Муром-П": дивіться відео Михайла Федорова

Російські окупанти втрачають зброю та техніку й самі вирушають на концерт до Кобзона. Станом на травень 2023 року втрати Росії перевищили чисельність армій 28 з 31 країни НАТО. Водночас країну-терористку це не зупиняє, адже їй байдуже на своїх людей.

"У решти 28 держав-членів Альянсу чисельність армій нижча, ніж за трохи понад рік втратила Росія. Якщо порівнювати, Москва знищила в Україні військо чисельністю у 16 армій НАТО", – мовиться у повідомленні.