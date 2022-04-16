Українські "Гради" знову влаштували вечірню канонаду росіянам: відео залпу
16 квітня 2022 , 23:09Читать новость на русском
Українські герої не дають російським окупантам ані хвилини спокою на нашій землі. Ворог ніде не буде почуватися в безпеці – у будь-який момент на їхні позиції може "прилетіти".
Російські окупанти часто люблять боягузливо атакувати під покровом ночі. Втім, інколи сутінки доставляють "сюрпризи" і на їхні позиції.
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Вечірня канонада
ЗСУ влаштували російським окупанатм вечірню канонаду з "Градів". Вже завтра їм доведеться звітувати про нічні втрати та копіпастити нові епітафії з просторів інтернету.
Відео залпу українських "Градів":
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