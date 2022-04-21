Українські ілюстратори показали, як Європа фінансує російську агресію

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Ілюстратори з України прагнуть привернути увагу світу на фінансування Європою російської агресії. ЄС досі не ввела потрібні санкції, тим самим дозволяє Росії збагачувати свій бюджет, який згодом Кремль використає на зброю проти українців.