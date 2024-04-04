Не боїться РЕБів та має автопілот: українські інженери розробили безпілотник WarDog

У російсько-українській війні безпілотники відіграють важливу роль. Дрони – очі наших військових. Саме БпЛА дозволяють оборонцям вести розвідку уздовж всієї лінії фронту, виявляти росіян та ворожу техніку, дистанційно коригувати артилерійський вогонь.

Тому українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog, який може вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією російських РЕБ. Такою інформацією поділився у своєму телеграм-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає 24 Канал.

Цікаво В України є дрони з дальністю ураження понад 1000 кілометрів, – Федоров

Яка особливість WarDog

За словами Федорова, система безпілотника дозволяє вести розвідку в автономному, напівавтономному й ручному режимах, та навіть якщо придушено GPS-сигнал.

Дрон WarDog уже активно контрактують у межах проєкту Армія дронів. Безпілотники успішно виконують бойові задачі на Запорізькому та Харківському напрямках. Також WarDog випробовували біля Краматорська – дрон працював в умовах придушування сигналу GPS на висоті вище 50 метрів,

– сказав голова Мінцифри.

Серед переваг БпЛА українські захисники відзначають стабільність у польоті попри відсутній сигнал GPS. Тобто дрон стійкий в умовах сильного вітру, що дає змогу чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі.

Характеристика WarDog Дрон може працювати до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 кілометрів та до 30 кілометрів у режимі авіапілота. Швидкість безпілотника – понад 12 – 15 метрів на секунду.

Завдяки фідбеку від військових розробники вдосконалили функціонал WarDog, щоб "зір артилерії" ставав ще гострішим. Зазначається, що БпЛА українці подали через кластер розробок Brave1.

Що відомо про інші розробки українських інженерів

Фахівці з України розробили дрон "Лютий" спеціально для точних та ефективних ударів по російських НПЗ. Вага бойової частини становить 50 кілограмів, що дозволить вивести з ладу нафтопереробний завод.

Також винахідники створили дрон, який схожий на літак малої цивільної авіації типу Cessna 172. Наразі невідома його назва та характеристики. Його помітили під час того, як БпЛА завдавав ударів по "Алабузі" у Росії.

Зазначимо, що Україна вироблятиме тисячі далекобійних дронів, здатних завдавати ударів углиб Росії вже до кінця 2024 року. Наразі у нас працює близько 10 компаній, які розробляють БпЛА, які можуть досягти Москви та Санкт-Петербурга.