Під час відбиття атаки українські літаки залетіли на територію Румунії

Українські літаки під час заходів зі знищення російських повітряних цілей ненавмисно перетнули повітряний простір Румунії. Вони не несли загрози населенню Румунії чи її безпеці.

Українські винищувачі були у повітряному просторі Румунії всього кілька хвилин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Міноборони Румунії.

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Що відомо про українські літаки, що перетнули повітряний простір Румунії?

За повідомленням румунського Міністерства оборони, з 03:30 до 06:00 вони виявили 12 українських повітряних цілей на північ від Румунії. З них 4 на кілька хвилин перетнули повітряний простір Румунії.

Чотири з них ненавмисно проникли на кілька хвилин у повітряний простір нашої країни в районах Сігету-Мармацієй та Вікову-де-Сус, не створюючи реальної загрози національній безпеці, життю людей чи румунській спадщині,

– зазначили у відомстві.

У звіті також зазначено, що Румунія підіймала у небо 2 власні F-16, згодом до них доєдналися ще 2 італійські Eurofighter Typhoon. Ці літаки проводили моніторинг ситуації на румунсько-українському кордоні.

Нагадаємо, російська армія ввечері 21 липня запустила по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Через це є руйнування у кількох регіонах.