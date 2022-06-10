Українські медіа в небезпеці: росіяни готують масштабну кібератаку

Російські хакери хочуть атакувати українські медіа. Вони вже розсилають листи із небезпечним вірусом.

Ці листи містять додаток у вигляді документу під назвою "список посилань на інтерактивні карти.docx. Про загрозу попередила урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

До речі СБУ запобігла серії ворожих кібератак на органи влади та критичну інфраструктуру України

Лист не можна відкривати

Якщо відкрити такий лист, можна завантажити шкідливу програму CrescentImp. Фахівці попереджають, що зловмисники все частіше вдаються до розсилань електронних листів зі скомпрометованих електронних адрес державних органів.

Хто під ударом

Вже встановили понад 500 електронних адрес отримувачів. Хакери можуть атакувати радіостанції, газети, новинні агенції тощо. Тому у Держспецзв'язку закликають терміново інформувати команду CERT-UA, якщо ви раптом стали жертвою кібератаки.

Зауважимо, CERT-UA вже попереджала про схожу кібератаку на державні організації. Хакери почали ширити електронні листи на скриньки працівників держустанов з файлом "зміни оплати праці з нарахуваннями.docx". При відкритті на комп'ютер теж могла завантажитись вірусна програма Cobalt Strike Beacon.

Останні хакерські атаки росіян

13 травня російські хакери атакували сервіси міськради Львова. За словами мера Андрія Садового, такі спроби зловмисників трапляються ледь не щодня, однак ця була однією з найпотужніших за останні кілька років. Вивели з ладу частину сервісів та комп’ютерів працівників ради. Уже наступного дня роботу всіх сервісів відновили.

Російські хакери атакували ефірів Євробачення під час фіналу. Італія зробила офіційну заяву, що напад вдалось відбити. Зловмисниками виявились хакерська група Killnet та її філія "Легіон". Перед тим повідомляли, що російські хакери могли зламати сайт Євробачення, щоб завадити людям голосувати за Україну.

Під час удару по Одесі 7 травня російські хакери діяли спільно з військовими. На ресурсах окупанта з'явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки України нейтралізувала понад 270 кібератак. Серед них були хакерські напади на органи влади, операторів зв'язку та ЗМІ.

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