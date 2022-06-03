Українські морпіхи за допомогою "Стугни" знищили танк окупантів

Морські піхотинці України знищили танк російських окупантів. Ціль вдалося ліквідувати за допомогою ПТРК "Стугна".

Морські піхотинці завдали ворогові ще однієї втрати на Миколаївському напрямку. Про це повідомили на офіційній сторінці бригади, яка виконала бойове завдання.

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Морські піхотинці знищили танк "Стугною"

На Миколаївському напрямку морпіхи бойового розрахунку ПТРК "Стугна-П" 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського демілітаризували рашистський танк!

– мовиться в повідомленні.

Як 36-та бригада морської піхоти знищила ворожий танк: дивіться відео

Останні новини про втрати ворога

Під Харковом "зникла" ціла розвідувальна рота російських солдатів. Так про загибель росіян повідомляють пропагандистські телеграм-канали. Вони досі ніяк не можуть визнати своїх очевидних втрат. Річ у тім, що окупанти "зникли" в селищі Мала Рогань на Харківщині. Його 25 березня звільнили ЗСУ. Тому найбільш імовірно, що розвідувальна рота з 40 людей, вже давно удобрила український ґрунт.

Станом на 3 червня Українські військові ліквідували вже 30 тисяч 950 російських військових. За останню добу до загальної суми додались ще 100 свіжих втрат. Знищених танків на рахунку ЗСУ вже 1367 одиниць.

Біля Попасної підрозділи українських військових завдали нищівних втрат росіянам. За даними Генштабу, окупанти втратили щонайменше 50% особового складу.

Станом на вечір 2 червня ЗСУ на Півдні знищили 24 окупанти. Окрім того, українські військові знищили новітній ворожий безпілотник "Орлан-10", 1 танк Т-72, 4 гаубиці калібру 152 міліметрів "Мста-Б", 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

Протягом доби 2 червня в зоні ООС українські захисники відбили 5 атак ворога. Також підрозділам ЗСУ вдалося знищити: 5 танків, 3 артилерійські системи; 2 бойові броньовані машини. Добре попрацювали і сили ППО. Вони збили над українським небом три "Орлани".

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