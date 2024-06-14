Українські підлітки за гроші підпалювали авто військових ЗСУ

Російські спецслужби вербували українських підлітків за гроші палити автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Завербованих окупантами юнаків вже затримали.

Тепер затриманим підліткам загрожує в'язниця.

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Як Росія вербувала українських підлітків

Правоохоронці встановили, що з початку 2024 року в соціальних мережах активізувалися спецслужби країни-агресора, які залучали до підпільної підривної діяльності підлітків у віці від 13-ти років.

Їм пропонували підпали щедру грошову винагороду. Зокрема в Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців 13 та 16 років, які підпалили дві автівки, які належали військовослужбовцям.

Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто,

– розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

Поліцейські передали матеріали слідчим СБУ. Ті повідомили фігурантам про підозру у вчиненні диверсії в умовах воєнного стану – ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України.

Яке покарання загрожує підліткам

Наймолодшого, 13-річного хлопця, передали на поруки батькам. Іншим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Закликаємо батьків уважніше ставитися до своїх дітей, а також попередити їх про підступність ворога та встановлену законом відповідальність за вчинення диверсій: до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення,

– сказав Вадим Дзюбинський.