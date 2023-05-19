Термін навчання може скоротитися: яке враження українські пілоти справили на Захід

Україна потребує літаків західних зразків, щоб переважати у небі над російською авіацією. Українські бойові пілоти мають всі необхідні вміння та навички, щоб опанувати F-16.

Про це 24 Каналу розповів Юрій Ігнат – речник командування Повітряних сил ЗСУ. За його словами, якби в Україні були західні літаки, то була б змога збивати абсолютно ворожі повітряні цілі.

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Українські пілоти роблять успіхи

Юрій Гнат пояснив, що F-16 мають вагоме значення для перебігу подій в Україні.

Ці літаки пристосовані для боротьби з такими повітряними цілями і зроблять це надзвичайно ефективно,

– додав він.

Бригадний генерал Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов в інтерв'ю британському виданню зазначив, що західні спеціалісти уважно стежили за спроможностями українських пілотів, які проходили тестування на авіасимуляторах та авіатренажерах.

"Зроблено висновок, що може бути й чотири місяці – у залежності від індивідуальної підготовки кожного пілота", – пояснив Юрій Гнат.

За його словами, звісно, може бути похибка на тиждень чи два. Відтак, ще донедавна було рішення про необхідність навчання тривалістю шість місяців, щоб пілоти навчилися не лише керувати літаком, але й застосовувати озброєння та ефективно вести бій.

Чому F-16 важливі для України

Речник командування Повітряних сил ЗСУ розказав, що українські льотчики готові в будь-який день братися за роботу тоді, коли надійде команда виїжджати на майданчики, надані країнами-партнерами.

До того ж велику роль у підготовці українських захисників неба відіграє авіаційна коаліція. Країни у її складі будуть здійснювати навчання пілотів та авіаційних спеціалістів.

Літак захистить українське небо всередині України від дронів та ракет, а ще здатен завоювати перевагу у повітрі з російськими літаками Су-25,

– наголосив він.

Юрій Ігнат зауважив, що МіГ-29, Су-27 фактично сліпі проти Су-35 та Су-30, тому що їхні радари відстають по технологіях так само як і по озброєнню.

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