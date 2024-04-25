Українські пілоти завершили базову підготовку на F-16 у Великій Британії. Тепер вони навчаються польотам на F-16 на одній з авіабаз Франції.

Мовиться про чотирьох українських льотчиків. Це ті пілоти, яких відібрав Генштаб ЗСУ.

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Що відомо про підготовку до польотів на F-16

Франція наразі не надаватиме винищувачі, але вже бере участь у навчанні десяти українських пілотів, відібраних їхнім Генштабом. Їм від 20 до 22 років. Шестеро все ще навчаються у Сполученому Королівстві, щоб опанувати англійську, основну мову для пілотів НАТО, і вивчити основи аеронавтики,

– зазначило видання.

За їхніми даними, четверо пілотів вже пройшли мовну підготовку, проте мають невеликий досвід управління цивільними, або навчально-тренувальними літаками. Саме тому ці льотчики перебувають на авіабазі на південному заході Франції, де проходять навчання повітряного бою на F-16.

Журналісти пояснили, що наших пілотів навчають аналогічно, як навчали французьких льотчиків Військово-повітряних сил та морської авіації. Відомо, що:

навчання відбувається вдвічі швидше;

заняття проходитимуть на тренажерах;

перед навчанням на F-16 пілоти мають налітати 80 годин на легких штурмових реактивних літаках Alpha Jet.

Цей період підготовки триватиме орієнтовно 6 місяців. Після цього пілоти пересядуть на F-16 у Сполучених Штатах чи одній із європейських країн, яка має F-16. Технічні команди, включно з механіками, швидше за все, навчатимуться у США.

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