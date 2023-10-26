"Процес іде, він дуже нам необхідний": Ігнат розповів про навчання українських пілотів на F-16

Військово-повітряні сили США 25 жовтня заявили, що українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16 в Аризоні. Воно передбачатиме роботу в парі з інструктором та самостійні льотні практики.

Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив ймовірні етапи підготовки.

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"Йде процес, якому треба радіти і який ми очікували довгі місяці. Ми просили цю зброю від самого початку, і поступово партнери нам її надавали", – зазначив Ігнат.

Зброя для України

За словами речника, Україна отримала усю номенклатуру зенітно-ракетного озброєння, яке просила і яке нам обіцяли. Утім, тут мовиться про типи й найменування, але не кількість, необхідну українським захисникам.

Нам потрібно замінити увесь старий парк зенітних ракетних систем. Нам потрібно замінити і старий парк авіаційної техніки: літаки, гелікоптери. Але спочатку F-16, щоб завоювати перевагу у повітрі і відбивати російські атаки, відганяти подалі їх авіацію і підтримати наші війська. Таким чином процес іде, він дуже нам необхідний,

– зазначив Юрій Ігнат.

Американські партнери проводитимуть навчання за планом. Після тренажерів на українських пілотів очікує робота з інструкторами і виконання поставлених завдань. Після певної кількості годин польотів бійці самостійно зможуть керувати F-16 і проходити групову злітаність у парі, ланці, ескадрильї.

"Кінець навчання – бойове застосування. Те, для чого нам потрібен F-16, щоб навчитися на ньому воювати і громити ворога у небі і на землі", – додав речник.

Навчання українських пілотів: що відомо