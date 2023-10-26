"Процес іде, він дуже нам необхідний": Ігнат розповів про навчання українських пілотів на F-16
Військово-повітряні сили США 25 жовтня заявили, що українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16 в Аризоні. Воно передбачатиме роботу в парі з інструктором та самостійні льотні практики.
Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив ймовірні етапи підготовки.
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"Йде процес, якому треба радіти і який ми очікували довгі місяці. Ми просили цю зброю від самого початку, і поступово партнери нам її надавали", – зазначив Ігнат.
Зброя для України
За словами речника, Україна отримала усю номенклатуру зенітно-ракетного озброєння, яке просила і яке нам обіцяли. Утім, тут мовиться про типи й найменування, але не кількість, необхідну українським захисникам.
Нам потрібно замінити увесь старий парк зенітних ракетних систем. Нам потрібно замінити і старий парк авіаційної техніки: літаки, гелікоптери. Але спочатку F-16, щоб завоювати перевагу у повітрі і відбивати російські атаки, відганяти подалі їх авіацію і підтримати наші війська. Таким чином процес іде, він дуже нам необхідний,
– зазначив Юрій Ігнат.
Американські партнери проводитимуть навчання за планом. Після тренажерів на українських пілотів очікує робота з інструкторами і виконання поставлених завдань. Після певної кількості годин польотів бійці самостійно зможуть керувати F-16 і проходити групову злітаність у парі, ланці, ескадрильї.
"Кінець навчання – бойове застосування. Те, для чого нам потрібен F-16, щоб навчитися на ньому воювати і громити ворога у небі і на землі", – додав речник.
Навчання українських пілотів: що відомо
- Раніше видання Politico писало, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 на базі ВПС Нацгвардії США у штаті Аризона. Власне, зараз мовиться про 162-й підрозділ Національної гвардії ВПС цього штату.
- За словами представника ВПС, навчання розпочалися на початку цього тижня. Мовиться про невелику кількість українських пілотів, але без точної цифри.
- Навчальна програма триватиме декілька місяців. Вона відповідатиме базовим знанням і навичкам кожного пілота.