Росія утримує українських полонених у понад 300 колоніях: де вони розташовані

У Коордштабі назвали місця розташування колоній, де утримують наших полонених. Мова і про військовополонених, і про цивільних.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Олега Гущина під час презентації проєкту Inferno.

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Де ворог тримає наших полонених

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин повідомив, що це відбувається на території Росії, у тимчасово окупованих українських регіонах і навіть у Білорусі. Міжнародні організації та правозахисники не мають доступу до цих колоній.

Україна ж утримує російських полонених зовсім в інших умовах.

Як ви думаєте, скільки місць тримання українських полонених та цивільних є в Росії та на окупованих територіях? 5, може, 10, може, 20, може, 100? Триста! Україна ж має 5 таборів для військовополонених і 5 тимчасових місць тримання. І до всіх них є абсолютно вільний безперешкодний доступ усіх правозахисних організацій, міжнародних інституцій, МКЧХ, ООН тощо. Росія має 300 – включно з окупованими територіями, включно з Республікою Білорусь. До жодної з них немає доступу нікого – ані Червоного Хреста, ані ООН, ані ОБСЄ, ані просто правозахисників,

– повідомив Гущин.

Цікаво, що з полонених росіян хочуть стягувати податки. Відповідний законопроєкт схвалив Кабмін.