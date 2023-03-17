Розвідники визволили з полону українських жінок та дітей, яких утримували в Сирії

Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян. Відтак, уночі 17 березня українці, яких утримували в Сирії, повернулись на Батьківщину.

Співробітники української розвідки провели операцію з повернення громадян України. Розвідники визволили з полону та евакуювали громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії.

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Додому повернулись жінки та діти

У ніч на 17 березня двоє українських жінок та шестеро дітей перетнули державний кордон.

Українців повернули з полону: дивіться відео

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