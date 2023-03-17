Розвідники визволили з полону українських жінок та дітей, яких утримували в Сирії
17 березня 2023, 12:01Читать новость на русском
Джерело:ГУР МО України
Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян. Відтак, уночі 17 березня українці, яких утримували в Сирії, повернулись на Батьківщину.
Співробітники української розвідки провели операцію з повернення громадян України. Розвідники визволили з полону та евакуювали громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії.
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Додому повернулись жінки та діти
У ніч на 17 березня двоє українських жінок та шестеро дітей перетнули державний кордон.
Українців повернули з полону: дивіться відео
Попередній обмін полоненими: що відомо
- 7 березня Україна повернула додому 130 людей, в тому числі захисників "Азовсталі", Бахмута та Соледара. Обмін полоненими відбувся за участю воїнів ЗСУ, нацгвардійців, прикордонників та ДССТ.
- Зокрема, серед повернених захисників було 87 осіб з Маріуполя, 71 з яких – із "Азовсталі", а також 35 людей з району Соледара та Бахмута. Більшість з них мали важкі поранення.
- За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, наймолодшому звільненому було менше 21 року, а найстаршому – скоро виповниться 64 роки. Усі отримають медичну допомогу та зможуть відновити банківські картки та документи.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про успішний обмін та висловив подяку всім, хто допомагав в його проведенні.
- Зазначимо, що ще один масштабний обмін полоненими відбувся 16 лютого. Тоді Україна повернула з російського полону 100 захисників, а також одного цивільного. Цивільним був Іван Самойдюк, перший заступник мера Енергодара.
- У ГУР МО розповіли, що для того, аби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату.