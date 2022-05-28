Українські сапери знищили вже понад 123 тисячі ворожих боєприпасів

Піротехніки ДСНС надалі активно розміновують території. З початку повномасштабного вторгення вони знешкодили понад 123 тисячі ворожих боєприпасів.

Лише протягом останньої доби 27 травня сапери знищили 830 вибухівок. Про це повідомляє ДСНС.

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Сапери знешкодили понад 123 тисячі вибухівок

Серед вибухівок, що ліквідували піротехніки, були 4 авіаційні бомби.

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 189 разів, знешкоджено 830 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 4 авіаційні бомби, обстежено територію площею 883 гектарів,

– мовиться в повідомленні.

Загалом з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії знешкоджено 123 тисячі 385 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1 тисяча 983 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 23 тисячі 772 гектари.

Якщо ви побачили підозрілий предмет або вибухівку, то одразу повідомте про це за номером телефонуабо

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Ворожі вибухівки в Україні: останні новини

Після відходу окупантів з Чорнобильської зони залишилось дуже багато вибухівок. Часто численні міни та розтяжки регулярно спрацьовують через диких тварин. Як наслідок, вони гинуть чи калічаться, а в лісі через це може виникнути пожежа.

На Чернігівщині трактор наїхав на вибуховий пристрій. Водія у важкому стані каретою швидкої медичної допомоги відвезли о до лікарні. Проте від отриманих травм чоловік помер. Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів і виявили ще 1 протитанкову міну ТМ-62М.

Схожі випадки сталися й на Київщині та знову на Чернігівщині. Перший випадок стався в селі Липівка Макарівської селищної громади. На щастя, водій вижив, його госпіталізували. Другий нещасний випадок трапився в лісі на Чернігівщині. На боєприпас наїхав трактор, внаслідок чого стався вибух. Водій теж живий. Чоловік отримав травму ноги. Його відвезли до Чернігівської обласної лікарні.

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