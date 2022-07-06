Українські сили просуваються на кількох напрямках, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 6 липня традиційно звернувся до українців. Президент відреагував на ракетний удар по Харківському педагогічному університету.

Український лідер повідомив, що зруйновано головний корпус, лекторії, університетський музей та наукову бібліотеку. Зеленський зауважив: цей удар з точністю до 100% характеризує російське вторгнення в Україну.

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За словами президента, цей удар найбільше підходить під визначення "варварство", бо лише ворог цивілізованості та людяності битиме ракетами по педагогічному університету.

Зеленський заявив, що ворог пошкодив вже другий об'єкт, присвячений Григорію Сковороді. Цього разу мовиться про пам'ятник, розташований на площі перед університетом. Зеленський розповів, що пам'ятник завалило уламками. Водночас, на щастя, він не розбитий.

Тим часом музей Сковороди ще у травні згорів після російського обстрілу.

"Втім, перефразовуючи найвідоміші слова Сковороди, хоч би як окупанти намагалися нас зловити, їм нас не спіймати. Ми обов'язково вистоїмо. І все відновимо", – заявив Зеленський.

Західна артилерія потужно запрацювала

Український лідер додав, що нарешті дуже потужно запрацювала західна артилерія. Мовиться про зброю, яку Україна отримала від партнерів.

Зеленський наголосив: ЗСУ завдають дуже відчутних ударів по ворожих складах, а також – інших точках, які важливі для логістики загарбників. За словами президента, це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Зеленський спрогнозував, що у найближчі тижні втрати окупантів лише зростатиме.

Українські сили просуваються на кількох напрямках

Президент заявив, що 6 липня стало відомо: загарбники на тимчасово окупованій території Півдня закрили доступ до соціальних мереж, месенджерів та YouTube. Ворог заблокував для людей усі можливості дізнатися правду.

Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні – на Херсонщині, в Запорізькій області. Ми не віддамо нашу землю – уся суверенна територія України буде українською. Люди мають про це знати,

– заявив Зеленський.

Президент закликав говорити з людьми на Півдні, якщо є така можливість, та поширювати правду. Необхідно використовувати будь-яку можливість, аби сказати жителям тимчасово окупованих територій, що за них борються.

Україна бореться за весь Південь та за весь Донбас. Зеленський розповів, що найжорсткіше протистояння наразі триває біля Слов'янська й Бахмута. Також триває боротьба за Харківщину.

Зовнішньополітичні напрямки для України розширюються

Зеленський додав, що зовнішньополітичні напрямки для України розширюються. Український лідер повідомив, що вперше в історії українсько-парагвайських відносин провів розмову з президентом Парагваю.

Окрім того, Зеленський провів розмову з президентом Мозамбіку. Також президент прокоментував візит до Києва прем'єр-міністра Ірландії.

Зеленський заявив, що країна суттєво допомагає Україні. Зокрема, допомагала переконувати представників держав-скептиків у Євросоюзі, що Україна заслуговує на кандидатство, а також – подальше членство в ЄС.

Президент нагадав, що Сенат Ірландії визнав злочини російських окупантів геноцидом українського народу. Це – важливий крок. Окрім того, Ірландія підтримує юридичні зусилля для покарання російських воєнних злочинців

"Кожен російський вбивця, кат і ґвалтівник, які прийшли на нашу землю, будуть відповідати. І не важливо, скільки часу займе виконання цього завдання. Ні для кого з окупантів не буде спокою", – заявив президент.

Звернення Зеленського за 6 липня: дивіться відео