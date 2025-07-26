На Покровському напрямку жорсткі зіткнення, на Сумщині поступово витісняємо ворога, – Зеленський

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті, там тривають жорсткі зіткнення. Напруженою є також ситуація на Сумщині: Сили оборони України блокують російські спроби просування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Президент України повідомив, що він заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Основною темою став фронт, а також українські активні й далекобійні дії на російській території.

За словами Зеленського, особлива увага приділяється Покровському напрямку, де лише за минулу добу відбулося 51 бойове зіткнення.

Українські підрозділи захищають позиції, і дуже цінне кожне знищення окупантів. Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили,

– написав глава держави.

Володимир Зеленський подякував Олександру Сирському за те, що військовим вдалося зірвати російський план щодо Сумщини. Президент підкреслив, що попри пріоритетність напрямку для ворога, українські сили блокують спроби окупантів просунутися вглиб області.

Крім того, Зеленський повідомив про поповнення обмінного фонду та продовження дій України на території Росії.

Президент також обговорив із військовим командуванням потреби підрозділів, зокрема необхідність збільшення постачання окремих видів озброєння. Зеленський зазначив, що наступного тижня планує обговорити це питання з міжнародними партнерами.

За його словами, секретар РНБО отримав завдання щодо залучення зовнішнього фінансування для виробництва дронів, яке цього року перевищить очікувані показники.