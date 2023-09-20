Україні приписують атаки по поплічниках "Вагнера" в Судані: ГУР прокоментувало ситуацію
ЗМІ заявили, що українські спецслужби нібито могли вдарити по загонах міліції, пов'язаної з ПВК "Вагнера" в Судані. У ГУР вже прокоментували цю інформацію.
Журналісти CNN заявили, що до атак по поплічниках "Вагнера" в Судані може бути причетна Україна. Представник ГУР МО Андрій Юсов в коментарі 24 Каналу зазначив, що, очевидно, вплив росіян у світі зменшується.
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Андрій Юсов прокоментував заяву CNN
Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про те, що Україна якось причетна до поплічників ПВК "Вагнера" в Судані.
Не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Можемо лише констатувати, що вплив Росії у світі, зокрема в Африці, зменшується. І ті зусилля які, вибудовувала влада Росії впродовж десятиліть зводяться нанівець і їх вичавлюють звідти,
– сказав Юсов 24 Каналу.
Водночас він нагадав слова очільника ГУР генерала Буданова про те, що Україна буде знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не були.
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Чому з атаками в Судані пов'язують Україну
- Журналісти CNN, посилаючись на власні джерела, заявили, що Україна могла брати участь в атаках по воєнізованому угрупованні у Судані, яке підтримує ПВК "Вагнера".
- Видання пише, що щонайменше у восьми атаках брали участь два безпілотники, які широко використовують українські військові, зокрема, DJI MAVIC 3. Також журналісти бачили український текст на контролері дрона, а сама атака організована "в українському стилі".
- У розмові з CNN неназваний український військовий стверджував, що цю операцію здійснили "не суданські військові". Також джерело зазначило, що "відповідальність, ймовірно, лежить на українських спецслужбах".
- Водночас інший високопоставлений суданський військовий заявив журналістам, що він нічого не знав про українську операцію в Судані і не вірить, що це правда. Американські чиновники теж були здивовані припущенням, що за удари та наземну операцію відповідальні українці.