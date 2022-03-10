Українські спецслужби "поклали" ще близько десятка ворожих телеграм-каналів
10 березня 2022 , 18:10Читать новость на русском
Від початку повномасштабного наступу Росії на Україну російські пропагандисти почали масово використовувати талеграм-канали та ботів.
Якщо телеграм-канали використовують для поширення фейків та деморалізації суспільства, то ботів – для зливу інформації про ЗСУ, координати важливих об'єктів, переміщення українських військових тощо.
Важливо У Телеграмі з'явився бот, який зламує користувачів і краде їхні дані
Наші джерела у правоохоронних органах повідомили, що фактично затоптали з десяток таких ботів.
Які боти пішли в напрямку російського корабля
Серед "покладених" ворожих ботів є досить нашумілі, на які українці вже кілька тижнів масово кидають скарги, зокрема:
- @rybar;
- @vsu_info_bot;
- @hackberegini;
- @post11x_reborn;
- @odessaZWar;
- @russiavpered002;
- @PitonWarZ_bot;
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Дуров звернувся з приводу безпеки українців в телеграмі: дивіться відео