Українські спецслужби "поклали" ще близько десятка ворожих телеграм-каналів

10 березня 2022 , 18:10
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Від початку повномасштабного наступу Росії на Україну російські пропагандисти почали масово використовувати талеграм-канали та ботів.

Якщо телеграм-канали використовують для поширення фейків та деморалізації суспільства, то ботів – для зливу інформації про ЗСУ, координати важливих об'єктів, переміщення українських військових тощо.

Важливо У Телеграмі з'явився бот, який зламує користувачів і краде їхні дані

Наші джерела у правоохоронних органах повідомили, що фактично затоптали з десяток таких ботів.

Які боти пішли в напрямку російського корабля

Серед "покладених" ворожих ботів є досить нашумілі, на які українці вже кілька тижнів масово кидають скарги, зокрема: 

  • @rybar;
  • @vsu_info_bot;
  • @hackberegini;
  • @post11x_reborn;
  • @odessaZWar;
  • @russiavpered002;
  • @PitonWarZ_bot;

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Дуров звернувся з приводу безпеки українців в телеграмі: дивіться відео

 

Автор: Анастасія Кушпіт