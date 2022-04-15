Українські церкви будуть закритими на Великдень у комендантську годину
Джерело:Українські новини
Українські храми будуть зачинені під час комендантської години на Великодні свята. Освячення кошиків будуть проводити у певний час – залежно від ситуації у кожному регіоні.
Таку інформацію повідомили в Українській греко-католицькій церкві, а також Православній церкві України. Підтвердили її і в правоохоронних органах.
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Час освячення кошиків визначатимуть в кожному регіоні
Традиційно пасхальні кошики освячуватимуть в церквах або на прилеглій тприторії. Проте час освячення встановлюватимуть з огляду на комендантську годину. Мовиться, як про християн західного, так і східного обрядів.
Також великодні богослужіння не проводитимуть у час комендантської години. Загалом правопорядок на свята забезпечуватимуть посилені патрулі поліції.
Порадами щодо святкування Великодня поділились у Мінкульті
Міністерство культури та інформаційної політики закликало вірян дотримуватись правил воєнного стану на Великдень. Мовиться передусім про комендантську годину, яку не слід порушувати.Зверніть увагу! Християни західного обряду цьог року відзначають Великдень 17 квітня, східного – 24 квітня.