Українські війська відтісняють окупантів на Херсонщині, – Резніков

Станом на 4 квітня, продовжуються важкі бої на Харківщині, Луганщині, Донеччині, однак окупантів вдалося відтіснити з Херсонського напрямку.

Про це розповів Міністр оборони України Резніков Олексій. Він зазначив, що після 39 днів відсічі повномасштабній російській інтервенції, українці з полегшенням сприймають добрі новини.

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Резніков про ситуацію у "гарячих точках"

За словами Міністра оборони, запекла боротьба точиться на Херсонщині, де Збройні Сили України змогли відтіснити ворога.

Наші війська відтісняють окупантів на Херсонщині,

– написав він.

Важкі бої ведуться також на Харківщині, Луганщині, Донеччині, у непростій ситуації залишається Чернігів та Маріуполь, однак протистояння триває. Резніков зазначив, що герої, які боряться у цих напрямках стали легендами сьогодення.

Крім того, міністр наголосив, що країна схиляє голови перед нашими воїнами, які поклали життя, щоб захистити столицю від росіян.

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