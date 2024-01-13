Це активна оборона, ми не просто сидимо, – Сирський про ситуацію на фронті

Ситуація на фронті залишається непростою. Водночас у ЗСУ розповіли, що попри це, наші військові проводять контратаки та мають шанси на прорив у майбутньому.

Командувач Сухопутних сил України Олександр Сирський заявив, що Україна потребує більше авіації для його військових зусиль. За його словами, це необхідно для забезпечення підтримки піхоти та для ударів на далекі відстані.

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Україна потребує авіації

Сирський зазначив, що мовиться про штурмовики А-10. Він розповів, що це не нова машина, але надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах, і яка має широкий спектр озброєння для знищення наземних цілей, щоб допомогти піхоті.

Це для знищення наземних цілей: танків, артилерії... всього, що протистоїть піхоті,

– підкреслив генерал – полковник.

Крім цього, важливу роль можуть відіграти ударні гелікоптери, такі як AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.

Бої залишаються запеклими

Зараз російські війська наступають на деяких східних напрямках. Сирський наголосив, що бої залишаються запеклими.

Він додав, що українські Сили оборони проводять невеликі контратаки.

Це активна оборона, коли ми не просто сидимо в обороні, а постійно контратакуємо, а на деяких напрямках переходимо в наступ. І ворог це знає,

– пояснив він.

Крім літаків, Україна також просить західних союзників прискорити постачання артилерійських боєприпасів, адже підрозділи відчувають брак.

У той час як БпЛА стають все більш впливовими на полі бою, артилерія є опорою для обох армій. Україні доводиться балансувати з використанням різних калібрів, залежно від наявних запасів. Сирський сказав, що наші військові навчились підлаштовувались під нашу реальність.

Попри складну ситуацію на лінії фронту, Сирський сказав, що майбутні прориви можливі. Він переконаний, що шанси потрібно знайти та використати.

Він зазначив, що Росія має слабкі місця в обороні.

Ситуація на фронті