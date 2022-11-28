ЗСУ могли б за 2 місяці опанувати Patriot, – міноборони Польщі

Поки у Німеччині вагаються чи передавати Україні системи ППО Patriot, у Польщі переконують, що ЗСУ змогли б швидко опанувати цю зброю.

Так, заступник міністра оборони Польщі заявив, що українські військові здатні дуже швидко опанувати системи протиповітряної оборони Patriot. Войцех Скуркевич підкреслив, що все залежить саме від рішення Німеччини. За його словами, Patriot уже на території Польщі.

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"М'яч на боці Німеччини"

Польський високопосадовець наголосив, що українські захисники вже використовують дуже складні та сучасні системи оборони і ракетні комплекси. Тож опанувати Patriot – не проблема.

Я переконаний, що українська сторона здатна адаптувати цю техніку за дуже короткий час. Я не фахівець, який може встановлювати дати, але переконаний, що йдеться про термін до двох місяців,

– підкреслив Скуркевич.

Заступник міністра також додав, що зараз "м'яч на боці Німеччини", тож Польща чекає на її рішення.

Patriot

Про передання Польщі системзаговорили після того, як під час масованої атаки Росії на Україну у Пшеводуві впала ракета та загинуло двоє людей. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

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Коротко, які можливості відкрила б для України ППО Patriot

Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що Patriot – це далекобійний комплекс. Якщо говорити про останню модифікацію, то він може збивати цілі на відстані до 150 кілометрів. Юрій Ігнат наголосив, що це дуже багато, адже інші системи ППО, які є на озброєнні України, працюють на відстані лише 40 – 70 кілометрів.

3 – 4 установки Patriot можуть перекрити досить-таки велику ділянку повітряного простору. Ба більше, ця ППО може збивати балістичні цілі.

Окрім того, сучасні радари Patriot можуть виявляти навіть найменші цілі.

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