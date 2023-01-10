У США розповіли деталі тренувань ЗСУ на ЗРК Patriot: коли стартують навчання

Українські війська збираються розпочати тренування на ЗРК Patriot у Сполучених Штатах. Навчання розпочнуться наступного тижня на військовій базі США Форт Сілл.

Про це журналістам розповіли двоє американських чиновників, знайомих із ситуацією. У Форт-Сіллі США проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування Patriot.

До теми Усе йде за планом, – Повітряні сили про підготовку українських захисників з Patriot

Навчання триватимуть кілька місяців

Форт-Сілл є одним із чотирьох місць базової підготовки армії. Очікується, що підготовка українців триватиме "кілька місяців", повідомила заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії Лаура Купер.

Я не зможу назвати вам конкретний термін завершення навчань,

– сказала Купер.

Днем раніше прессекретар Пентагону Патрік Райдер сказав, що США розглядають різноманітні варіанти проведення підготовки з Patriot, "щоб включити потенційну підготовку тут, у США, за кордоном або поєднання обох".

У ЗСУ теж розповіли про підготовку захисників

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українські захисники дуже швидко опановують техніку, яку нам передають міжнародні партнери.

Ігнат зазначив, що всі будуть навчатися й опановувати західну техніку. Він підкреслив, що це не перша техніка для Повітряних сил, яку освоюють наші фахівці.

Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що в нього не виникає жодних сумнівів у тому, що наші воїни опанують Patriot.

США та Німеччина вирішили передати Україні Patriot