Українські військові не зможуть відбити наступ Росії без допомоги Заходу, – начальник розвідки

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна самотужки не зможе відбити наступ. Це можливо тільки за допомоги інших країн.

Буданов заявив, що мовиться про підтримку західних сил. Про це голова розвідки повідомив в інтерв'ю американському виданню.

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Розвідка попередила, що українські військові не зможуть відбити наступ Росії

На жаль, на цьому етапі Україні потрібно бути об'єктивним. Якщо почнеться повномасштабне вторгнення Росії, ми матимемо недостатньо військових ресурсів для його відбиття без підтримки західних сил,

– заявив глава розвідки.

Кирило Буданов пояснив, що в України вистачить ресурсів для ведення окопної війни, але мало для того, щоб відбити вторгнення на всіх напрямках.

Генерал заявив, на його думку, Збройні сили України виведуть з ладу дуже швидко, якщо ймовірне вторгнення почнеться з:

авіаударів;

та ракетних обстрілів по складах боєприпасів, штабах та військах.

Адже тоді керівництво збройних сил втратить можливість комунікації й театр бойових дій може лягти на командирів на місцях. Генерал пояснив, що вони триматимуться, поки є патрони.

Вони зможуть використати все, що під рукою. Але, повірте, без перекидання резервів не зможе вистояти жодна армія у світі,

– заявив глава розвідки.

До речі, у листопаді Кирило Буданов пояснив, що Росія може спробувати взяти Україну в "кільце". Адже, за даними розвідки, російські війська сконцентровані вздовж окупованого Криму, східного й північного кордону з Росією та Білоруссю.

Розвідка повідомила, що Росія готується атакувати нашу країну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Війська Росії біля кордону України

Американська розвідка заявила наприкінці жовтня, що Росія сконцентрувала війська біля кордону України.

Згодом глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що біля кордону України сконцентровано понад 94 тисячі осіб російських військових.

4 грудня американська преса повідомила, що Кремль планує напад на Україну на декількох фронтах. Окрім того, за даними американської розвідки, при цьому кількість російських військових може становити 175 тисяч військових.

Згодом цю інформацію підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков. Він пояснив, що кількість російських військових може зрости до 175 тисяч, "якщо тенденція збережеться".

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