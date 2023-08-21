10 тижнів замість 10 місяців: ЗСУ вразили союзників швидкістю опанування Patriot

Союзники розраховували, що програма підготовки українських військових на ЗРК Patriot складе 10 місяців. Проте наші воїни пройшли підготовку за 10 тижнів.

Про це розповів командувач Повітряних сил ЗС України Микола Олещук в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. В українській армії є висококваліфіковані офіцери, які здатні в короткий час опанувати техніку.

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Коли ми готувалися на американський Patriot, була програма написана на 10 місяців. Після цього, як хлопці приїхали на навчання в США, інструктори ухвалили рішення, що нашим хлопцям достатньо 10 тижнів, щоб опанувати цю техніку. Тому я пишаюся персоналом Повітряних сил України,

– сказав генерал-лейтенант.

Олещук додав, що в перші дні великої війни на зустрічі з президентом доповів, що наша ППО потребує посилення.

"Тих сил і засобів, які в нас були на той час, було дуже мало. Ми знали, що тими силами і засобами, які є, ми просто завдання не виконаємо", – зазначив Олещук.

. Наразі протиповітряну оборону України вдалося суттєво просунути вперед завдяки військовій допомозі від країн-партнерів. За словами Олещука, один NASAMS у складі 5 – 12 пускових установок може замінити п'ять С-300.

Якщо взяти дольову участь знищених цілей, то якщо Повітряні сили понад три тисячі цілей знищили, то дольова участь комплексів іноземного виробництва складає понад 600 цілей. Я думаю, це високий показник,

– додав командувач Повітряних сил ЗСУ.

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