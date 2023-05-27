Українські військові почали навчання на танках Abrams, – Пентагон

У Німеччині близько 400 військовослужбовців ЗСУ почали навчання на американських танках M1 Abrams. Очікується, що навчання триватиме близько 10 – 12 тижнів.

Близько 200 військовослужбовців будуть навчатися стріляти та управляти танками, інша частина – обслуговувати. Про це заявив представник Пентагону, підполковник Гаррон Гарн.

До теми У Повітряних силах сказали, як швидко пілоти зможуть навчитися воювати на F-16

Навчання триватимуть близько 3 місяців

Навчання почалися у Німеччині на полігонах у Графенвері та Хоенфельсі. За попередніми даними, навчатися працювати з американськими M1 Abrams будуть близько 400 військовослужбовців ЗСУ.

Приблизно один бронетанковий батальйон вже почав навчатися у п'ятницю, 26 травня. За словами представника Пентагону, вони отримуватимуть навички зі влучної стрільби та медицини. Також проводитимуть тренування на рівні взводу й роти, а наостанок – практикуватимуть великі навчання за участю батальйонних підрозділів, які протистоятимуть один одному.

Гарн розповів, що ще 200 військових почали навчатися обслуговувати та заправляти американські танки. Навчання триватимуть приблизно протягом 3 місяців, 10 – 12 тижнів.

Представники Міноборони раніше заявляли, що до Німеччини буде відправлено близько 31 танка. Очікується, що ЗСУ на боєздатних танках опиниться на полі бою восени.

Британія першою навчатиме українських пілотів на F-16

Видання Foreign Policy стверджує, що Велика Британія стане першою країною, яка навчатиме українських пілотів керувати винищувачами четвертого покоління F-16. На першому етапі планують навчати 20 льотчиків.

Це буде базова наземна підготовка українських пілотів, які потім будуть готові до більш конкретної підготовки керувати F-16 (або іншими літаками),

– заявив речник британського уряду.

Окремо підкреслили також те, що військові добре володіють англійською мовою, а тому навчання проходитиме швидше. Тренування з курсу НАТО "Вступ до основ управління винищувачами" включатиме тренажери та реальні літаки.

За даними видання, у США вважають, що українські пілоти зможуть опанувати F-16 за чотири місяці. Разом з тим, деякі експерти очікують, що навчання триватиме довше.