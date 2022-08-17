ЗСУ завдали до 10 авіаударів по позиціях окупантів: знищили вертоліт Ка-52 та безпілотники

17 серпня 2022 , 13:14
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Джерело:

командування Повітряних сил ЗСУ

Військові Повітряних сил України знищили вертоліт росіян Ка-52 та три БпЛА. Вони завдали близько 10 ударів по позиціях ворога.

За добу 16 серпня на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ атакувала ворожі позиції. На Запорізькому й Донецькому напрямку – блискучий результат.

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Мінус російський вертоліт і безпілотники

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52. Усі цілі знищено на Запорізькому та Донецькому напрямках,
– мовиться в повідомленні.

Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах росіян. Військові атакували танкові колони та скупчення живої сили й техніки окупантів.

Втрати росіян станом на 17 серпня

  • особового складу – 44 100 (+200)  загарбників 
  • танків – 1886 (+6) одиниць
  • бойових броньованих машин – 4162 (+10) одиниць
  • артилерійських систем – 993 (+4) одиниці
  • РСЗВ – 263 одиниці,
  • засоби ППО – 136 одиниць
  • літаків – 233 одиниці
  • гелікоптерів – 196 одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2) одиниці
  • крилаті ракети – 190 одиниць
  • кораблі /катери – 15 одиниць
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3054 (+5) одиниці
  • спеціальна техніка – 93 (+1) одиниці.

Найбільших втрат ворог зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. 

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Автор: Марта Кушка