ЗСУ завдали до 10 авіаударів по позиціях окупантів: знищили вертоліт Ка-52 та безпілотники

Військові Повітряних сил України знищили вертоліт росіян Ка-52 та три БпЛА. Вони завдали близько 10 ударів по позиціях ворога.

За добу 16 серпня на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил ЗСУ атакувала ворожі позиції. На Запорізькому й Донецькому напрямку – блискучий результат.

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Мінус російський вертоліт і безпілотники

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52. Усі цілі знищено на Запорізькому та Донецькому напрямках,

– мовиться в повідомленні.

Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах росіян. Військові атакували танкові колони та скупчення живої сили й техніки окупантів.

Втрати росіян станом на 17 серпня

особового складу – 44 100 (+200) загарбників

танків – 1886 (+6) одиниць

бойових броньованих машин – 4162 (+10) одиниць

артилерійських систем – 993 (+4) одиниці

РСЗВ – 263 одиниці,

засоби ППО – 136 одиниць

літаків – 233 одиниці

гелікоптерів – 196 одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2) одиниці

крилаті ракети – 190 одиниць

кораблі /катери – 15 одиниць

автомобільної техніки та автоцистерн – 3054 (+5) одиниці

спеціальна техніка – 93 (+1) одиниці.

Найбільших втрат ворог зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

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