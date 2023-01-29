У Велику Британію прибули українські танкісти: навчатимуться працювати з Challenger 2
Джерело:Міноборони Британії
Українські військові прибули до Великої Британії для навчань на танках Challenger 2. Уряд Британії в січні прийняв рішення передати нашій країні ескадрилью танків Challenger 2.
У британському Міноборони 29 січня повідомили, що українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки до продовження боротьби з Росією.
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Британія готує українських танкістів до боротьби з окупантами
"Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні", – наголосили в оборонному відомстві.
Пресслужба Міноборони опублікувала кілька світлин після того, як наші військові приземлилися у Сполученому Королівстві.
Українські танкісти прибули в Британію / Фото із соцмереж Міноборони Британії
Британія передасть Україні танки: що відомо
- 14 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час розмови з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що його країна передасть Україні танки Challenger 2.
- Після цього глава Міноборони Британії Бен Воллес повідомив, що Україні нададуть ескадрилью танків Challenger 2. Йдеться про 14 танків.
- Заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк зазначив, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.
- Особливістю танка Challenger 2 є його 120-мм гармата L30A1 довжиною 55 калібрів. Challenger 2 потребує своїх боєприпасів, як бронебійно-підкалібрних, так і осколково-фугасних, включно з унікальними HESH – бронебійно-фугасними снарядами.
- У Challenger 2 використовується друге покоління броні Chobham. Це спеціальні пакети з керамічних та металевих елементів з вольфраму або збідненого урану.
- Також танки Challenger 2 можуть знищувати інші танки, мають підвищений захист і здатні підтримувати комбіновані операції.