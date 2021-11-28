Українські військові продемонстрували потужність Javelin – Техніка війни

На полігоні "Широкий Лан" відбулись тренування із комплексним застосуванням високоточної зброї та безпілотних літальних апаратів. Армійці показали, на що здатні Javelin, "Стугна-П", "Корсар" та "Бар'єр".

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

До слова В НАТО націлились захищати Україну: як світ готується до вторгнення Росії

Винищувачі CF-18 та катери типу Island

​• Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що загроза з боку Росії є постійно, починаючи з 2014 року. Головне завдання ЗСУ – завжди бути готовими дати відсіч ворогу.

​• Канадський уряд розглядає можливість перекинути в Україну з Румунії свої винищувачі CF-18, а також спрямувати до Чорного моря бойовий корабель. Також можливе зміцнення канадського військового контингенту в Україні.

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​• До Одеси на борту вантажного судна Ocean Grand зі Сполучених Штатів прибули 2 катери типу Island, які отримали назви "Фастів" та "Суми". Вони надійшли в рамках матеріально-технічної допомоги США Україні, яка триває з 2014 року.

​• На полігоні поблизу Житомира завершили навчання підрозділи ДШВ. Відпрацьовували бойову стрільбу та десантування. Зокрема літаками Іл-76 парашутним способом доправили кілька БМД-2 та тактичний десант.

​• Міноборони оголосило тендер на ремонт пливучих транспортерів на майже 18 мільйонів гривень. Виконавець повинен гарантувати справну роботу спеціальних машин не менше 1 року.

​• Українські морські авіатори отримали ще 2 модернізованих гелікоптери Мі-8МСБ-В. Машини надійшли у 10 морську авіабригаду.

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​• Удруге за рік Росія нарощує свою військову присутність біля кордонів України. За даними Головного управління розвідки, поблизу кордону України перебувають 92 тисяч російських військових з важкою технікою.

Радари Leonardo Osprey та гелікоптери MH-60R Seahawk

​• Польські Bayraktar TіBі2 перші отримають радари Leonardo Osprey. Компактний пристрій здатний працювати у режимі морського спостереження, картографування, відстеження рухомої цілі, моніторингу ракет типу повітря-повітря.

​• Конфігурація, яка використовується в польських безпілотниках матиме 4 антени для забезпечення 360-градусного покриття. Пристрій має максимальну дальність 200 морських миль, це близько 370 кілометрів, і може виявляти різні типи цілей.

​• Тайвань для військово-морських сил закупить 12 протичовнових американських гелікоптерів MH-60R Seahawk. Поки невідомо, чи пакет міститиме послуги та озброєння.

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​• Естонія закуповує для сил оборони близько 500 кулеметів, пістолети Glock 17 та гвинтівки R-20, що замінять АК-74. Новий кулемет частково має змінити MG3, які були подаровані Німеччиною.

​• Австралійська філія BAE Systems передала армії 20 "безпілотних" гусеничних бронетранспортерів M113 AS4. Кожен броньовик оснащений системою керування, що дозволяє працювати автономно.

​• На іспанській корабельні в Картахені вперше запустили дизельні двигуни субмарини S-81 Isaac Peral. Найближчим часом проведуть заряджання батарей та тестування електричних систем, після чого Isaac Peral зможе здійснити перші занурення.

​• У столиці Центральноафриканської Республіки місті Бангі зазнав катастрофи гвинтокрил, з найманцями російської ПВК "Вагнер" на борту. Машина впала в річку. Відомо, що місцеві рибалки витягли човнами на берег двох членів екіпажу.