ЗСУ уповільнили логістику ворога на лівобережжі Дніпра, – Гуменюк

Українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдармів на лівобережжі Херсонщини. Захисникам вдалось ускладнити і уповільнити логістику ворога на цьому напрямку.

Про успіхи на Лівобережжі Дніпра розповіла речниця ОК "Півдня" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, ворог матиме суттєвіші втрати.

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На даному етапі нам вдалось уповільнити і ускладнити логістику ворога. Не виключити її повністю, але процес триває. Ми продовжуємо нарощувати зусилля на цьому напрямку,

– зазначила Гуменюк

Вона пояснила, що це призводить до того, що втрати ворога більші, ніж способи його поповнення ресурсів.

"Але треба усвідомлювати, що на лівобережжі у росіян багато ресурсів для поновлення, але є складнощі з внутрішньою комунікацією та морально-психологічним станом окупантів", – зазначила речниця.

Ситуація на Лівому березі