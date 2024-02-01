ЗСУ уповільнили логістику ворога на лівобережжі Дніпра, – Гуменюк
Українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдармів на лівобережжі Херсонщини. Захисникам вдалось ускладнити і уповільнити логістику ворога на цьому напрямку.
Про успіхи на Лівобережжі Дніпра розповіла речниця ОК "Півдня" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, ворог матиме суттєвіші втрати.
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На даному етапі нам вдалось уповільнити і ускладнити логістику ворога. Не виключити її повністю, але процес триває. Ми продовжуємо нарощувати зусилля на цьому напрямку,
– зазначила Гуменюк
Вона пояснила, що це призводить до того, що втрати ворога більші, ніж способи його поповнення ресурсів.
"Але треба усвідомлювати, що на лівобережжі у росіян багато ресурсів для поновлення, але є складнощі з внутрішньою комунікацією та морально-психологічним станом окупантів", – зазначила речниця.
Ситуація на Лівому березі
- Британська розвідка повідомила, що попри кількісну перевагу, ворог не може витіснити українські сили, тому що має слабку підготовку й координацію дій.
- Раніше Наталія Гуменюк розповіла, що у ворожих штурмаї така собі "тахікардія. Росіяни то збільшують атаки, то зменшують, нервово повертаючись на свої позиції з втратами.
- Тим часом до Кринків імовірно могли перекинути підрозділи новоствореної приватної військової компанії. Ідеться про "Собянінський" полк, названий на честь мера Москви.