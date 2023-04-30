JDAM-ER – відповідь на плануючі авіабомби Росії: чи можуть вони замінити ATACMS
Нещодавно українські захисники знищили склад боєприпасів та скупчення ворога у Бахмуті. Під час цієї операції, ймовірно, було вперше використано американські "розумні бомби" JDAM-ER.
Про них в ефірі 24 Каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський. Він зазначив, що JDAM-ER можна застосовувати для ударів по передньому краю ворожих військ. А їхній радіус роботи коливається від 40 до 70 кілометрів.
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Відповідь на плануючі бомби
JDAM-ER можуть бути відповіддю на плануючі російські авіабомби, вважає експерт. Росіяни мають дуже багато озброєння радянського зразка, тому американські одиниці досить ефективні у їх знищенні.
Добре, що є альтернатива російським плануючим бомбам. Але JDAM-ER сам по собі ATАCMS не замінить. Треба далекобійні ракети,
– сказав він.
Іван Киричевський про JDAM-ER: дивитись відео
"Розумна бомба" JDAM-ER: що відомо
- JDAM та JDAM-ER – це американська розробка, що передбачає спеціальний комплект наведення, який перетворює звичайний снаряд на "розумний". Висувні комплекти крил, які кріпляться в середній частині бомби та хвостовому блоці, що має кероване обладнання, дає можливість бомбі коригувати свій курс під час польоту до цілі. Ось основні переваги JDAM.
- Про те, що такі бомби вже працюють в Україні, заговорили у березні. Про це заявив командувач ВПС США в Європі Джеймс Хекер. Він наголосив, що запас JDAM відносно невеликий, але й те, що є, може значно нашкодити окупантам.
- Так, декілька днів тому в мережі показали відео знищення українськими Силами оборони ворожого складу боєприпасів. Зазвичай на кадрах видно відстріл некерованих ракет із Су-25. Але в цьому випадку можна говорити про застосування саме "генератора бавовни" JDAM-ER, який дозволяє бити з повітря на тактичну глибину по тилу окупантів.