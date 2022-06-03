Українські військові вже проходять навчання з ракетними установками HIMARS, – ЗМІ

США надсилають до України ракетні установки HIMARS. І, як зауважують журналісти, наші військові вже починають проходити навчання з їх опанування.

Про це розповів журналіст і продюсер телеканалу ABC News Метт Сейлер. Він зазначив, що з українськими військовими вже працюють тренери зі США.

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Навчання триватимуть близько 3 тижнів

Про проведення навчання українських військових Сейлер дізнався від високопоставленого чиновника в Міноборони країни. Наші захисники упродовж трьох тижнів проходитимуть ознайомлення з системами.

А опановувати ракетні установки, надані США, допоможуть кваліфіковані американські інструктори. Журналіст підкреслив, що інструктаж відбувається за межами країни США. Саме ж місце зберігається у секреті.

Раніше Сейлер зазначав, що попередньо ракетні установки HIMARS привезли до Європи. Як розповів під час брифінгу заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал, звідти їх відправили до України для проведення навчання й інструктажу військових.

Ракетні установки HIMARS дуже важливі для України

Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що для нашої держави надзвичайно важливо було отримати ці установки. І хоч їх відправлять небагато – 8 системи – цього буде достатньо для вирівнювання ситуації, наприклад, на Сєвєродонецькому напрямку. Зауважимо, що ці ракетні установки Україна отримає у рамках грантового проєкту підтримки.

Україна сама вирішуватиме, куди бити установками HIMARS

Раніше пані посол США в Україні Бріджит Брінк під час брифінгу у Києві прокоментувала поставки ракетних установок. Вона підкреслила, що Сполучені Штати не втручатимуться в те, як ЗСУ використовуватимуть їх у протистоянні Росії. Ба більше, лише українське військове командування вирішуватиме, на яку відстань запускати ракети.

У залежності від типу снарядів, установка може влучати в ціль на відстані від 2 до 500 кілометрів.

Цю заяву вона зробила не просто так. Раніше в Росії почали бити на сполох через те, що Україна отримує далекобійне важке озброєння. Мовляв, тепер точно завдаватимуть удару по країні-агресорці.

Натомість Володимир Зеленський поспішив заспокоїти російських пропагандистів. Він підкреслив, що подібне озброєння наша держава використовуватиме винятково з метою звільнення своїх територій. Ні про які ракетні удари по Росії й мови бути не може.

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