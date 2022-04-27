Українські військові їх не бояться, – Зеленський про російські війська у Придністров'ї
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Учора, 26 квітня, Молдова повідомила про вибухи у Придністровському регіоні. Таким чином Кремль намагається продемонструвати силу та залякати країни, які висловлюють підтримку Україні.
На цьому наголосив Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі.
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Росія намагається залякати Молдову
Президент України вважає, що російські війська, які постійно присутні на території тимчасово окупованого Придністров’я, у постійній бойовій готовності чекають на наказу зверху.
Але ми розуміємо їх потужність. ЗСУ до них готові і їх не бояться,
– підкреслив Зеленський.
Він висловив підтримку очільниці Молдови Маї Санду. На засіданні Радбезу вона наголосила, що у спробах ескалації ситуації в Придністровському регіоні залучені внутрішні сили, які зацікавлені у дестабілізації ситуації.
Те, що сьогодні заявила Президент Молдови Майя Санду, я повністю з нею погоджуюся. У нас однакова думка з цієї ситуації,
– сказав Зеленський.
Він додав, що ескалація конфлікту обговорювалася з прем’єр-міністром Румунії та з його делегацією.
"Ми чітко розуміємо, що це один із кроків Росії... Зрозуміло для чого – для загроз Молдови – вони їм показують, що якщо Молдова підтримуватиме Україну, будуть такі чи інші кроки”, – підсумував Зеленський.
До теми – спільний брифінг Зеленського та Рафаеля Маріано Гроссі: дивіться відео